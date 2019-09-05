شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرا "بورصة البحرين" العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 4 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 4 سبتمبر 2019 / 17:34

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الاربعاء)، مسجلاً خسارة بلغت 0.07 في المئة تعادل 1.02 نقطة، هبوطا الى 1542.16 نقطة في مقابل 1543.18 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 15.32 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 0.86 في المئة ما يعادل 6.48 نقطة الى 743.53 مقابل 750.01 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 9.67 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 1.39 مليون سهم في مقابل 2.75 مليون اليوم السابق بنسبة 49 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 379 ألف دينار في مقابل 628 ألف اليوم السابق بنسبة 40 في المئة، وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.69 بليون دينار بخسارة 6.4 مليون دينار نسبتها 0.04 في المئة.

أما أكبر الأسهم تداولاً فكان سهم بتكلو بتداول 388 الف سهم، تلاه سهم الاثمار القابضة بتداول 238 الف سهم، ثم سهم عقارات السيف بتداول 171 الف سهم، ثم سهم جي اف اتش بتداول 155 ألف سهم، تلاه سهم مصرف السلام بتداول 111 ألف سهم.