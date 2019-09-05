شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يتراجع بنسبة طفيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض -ـ عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 4 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 4 سبتمبر 2019 / 17:37

عاود المؤشر العام لبورصة في جلسة اليوم (الاربعاء) تراجعه مجددا وجاءت نسبة الهبوط محدودة، بينما سجلت 42 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 19 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة أخرى، واستقرت 6 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 568 بليون ريال بزيادة 1.2 بليون نسبتها 0.22 في المئة.



اما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 30 في المئة الى 277 مليون ريال في مقابل 213 مليون، وهبطت الكمية المتداولة 7 في المئة الى 74 مليون سهم، في مقابل 79 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 8150 صفقة في مقابل 5380 صفقات بزيادة 51 في المئة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على تراجع 0.05 في المئة، تعادل 5 نقاط، هبوطا الى 10295 نقطة في مقابل 10300 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2019 الى 0.04 في المئة.

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وبتأثير تراجع الاسعار، طاول الهبوط مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 2.71 في المئة الى 3995 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بزيادة 2.28 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر جميع الاسهم 2.08 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 4 قطاعات، تصدرها مؤشر التأمين الخاسر 2.25 في المئة الى 2730 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بخسارة 0.59 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر العقارات 0.48 في المئة، وسجل مؤشر العائد الاجمالي اقل خسارة 0.05 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر النقل المرتفع 1.58 في المئة الى 2531 نقطة، تلاه مؤشر المصارف بزيادة 0.37 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر الخدمات 0.36 في المئة، وارتفع مؤشر ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ 0.05 في المئة.