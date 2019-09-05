شكرا لقرائتكم خبر عن مفهوم اقتصادى.. اعرف يعنى إيه "مؤشرات الاقتصاد الكلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المؤشرات الاقتصادية ھى مجموعة من الإحصائیات والتقارير الاقتصادية التى تُستخدم فى قیاس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقییم الوضع الاقتصادى ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه، بالإضافة للقدرة على التنبؤ بالحالة الاقتصادية فى المستقبل.

وتصدر المؤشرات الاقتصادية بصفة دورية (سنوية أو ربع سنوية أو شھرية أو أسبوعیة)، وھناك العديد من المؤشرات الاقتصادية لكل دولة.

Advertisements

ومؤشرات الاقتصاد الكلى مثل اجمالى الناتج المحلى (GDP)، وإجمالى الناتج القومى (GNP) وغيرها من البيانات الاحصائية تميز اقتصاد الدولة ومدى قوته وكفاءته. ويتم إصدار هذه المؤشرات فى صورة تقرير، ولها تأثير قوى على حركة الأسعار.

كما تعتبر المؤشرات الاقتصادية الكلية إحدى أهم المؤشرات الخاصة بقياس قدرة الأسواق المالية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فى بيئة معينة، وهى تتنوع مابين سعر الفائدة والناتج المحلى الاجمالى ومؤشر أسعار المستهلك والمؤشرات الخاصة بحساب نسبة التوظيف، البطالة ومؤشرات مبيعات التجزئة ومؤشرات خاصة بقياس الاجراءات الحكومية.