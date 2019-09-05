تجاوزات توقف دورات الكوتشنج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع دورات علم الكوتشنج «التمكين الشخصي» المنفذة بالتعاون مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، إثر رصد تجاوزات من مقدمي هذه الدورات.

وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس أن دورات علم الكوتشنج أوقفت إثر رصد تجاوزات من مقدميها، وأنه تجرى حاليا مراجعة وتطوير الضوابط والأنظمة الخاصة بها.

وأضاف بأن المؤسسة ستسمح للمعاهد ومراكز التدريب بإعطاء دورات الكوتشنج مجددا بعد الانتهاء من مراجعة الضوابط، كما عوضت الجهات التي أوقفت الدورات بإضافة دورات تطويرية بدون مقابل مالي.