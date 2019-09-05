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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية» تحصل على شهادة «ATO» تاريخ النشر: 05/09/2019 استمع

الفجيرة:محمد الوسيلة حصلت مؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية على شهادة الاعتماد «ATO» العالمية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات نظير استيفائها لجميع الشروط الدولية المعتمدة في تدريب وإعداد المراقبين الجويين في المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية على مستوى العالم لتكون مؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية ثاني مؤسسة إماراتية وطنية تحصل على الشهادة.

وتقدم محمد عبد الله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للاستراتيجية الثاقبة التي مهدت للتطور الكبير في جميع المجالات ومنها في قطاع الطيران وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للمتابعة وإلى الكابتن طيار الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة الداعم الأول لقطاع الطيران في إمارة الفجيرة للمتابعة المستمرة.

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