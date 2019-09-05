دبي تحافظ على مكانتها ضمن أكثر المدن استقبالاً للزائرين في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حافظت دبي على المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر المدن استقبالاً للزائرين في العالم للعام الخامس على التوالي، وفقاً لمؤشر ماستركارد السنوي للمدن العالمية المقصودة لعام 2019، حيث استقبلت الإمارة 15.93 مليون زائر أمضوا ليلة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تسجل فصلاً جديداً من النجاح والنمو المطرد في عام 2019.

حافظت أبوظبي على المرتبة الأولى كأسرع المدن نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الزوار الذين يمضون ليلة واحدة على الأقل، بمعدل نمو سنوي مركب 16.7٪ في الفترة بين 2009 و2018.

وقال جيريش ناندا، مدير عام ماستركارد في الإمارات: أكدت دبي مجدداً مكانتها كوجهة عالمية رائدة للسفر والسياحة، حيث حافظت على المرتبة الرابعة ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطاباً للمسافرين الدوليين وفقاً لمؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة. كما تعتبر دبي الوجهة الأكثر استقطاباً لمسافري الأعمال أو الترفيه الدوليين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نظراً لما توفره من الخيارات المتنوعة والعروض المتميزة التي تفوق توقعاتهم. ولا شك أن السفر أصبح اليوم من السمات الرئيسية لنمط الحياة العصرية، كما أصبح جزءاً لا يتجزأ من أنشطة الأعمال في عالم اليوم الذي بات أكثر ترابطاً واتصالاً. لذلك، يتعين علينا فهم التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه السفر في الوجهات السياحية إضافة إلى معالجة أي تحديات قد يواجهها لضمان توفير المعلومات والحلول اللازمة للمعنيين بالسياحة لتحقيق النجاح المنشود. وباعتبارنا الشريك الرسمي في مجال تكنولوجيا حلول الدفع لمعرض إكسبو 2020، فإننا نتطلّع إلى توفير تجارب لا تقدّر بثمن لجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم مع استضافة دبي لأضخم حدث تشهده المنطقة على الإطلاق.

وقال سانجيف خوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في معرض إكسبو 2020 دبي: تواصل دبي ترسيخ مكانتها المتقدمة كوجهة عالمية جذابة للمسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه كما يتضح من المركز الرابع الذي احتلته ضمن قائمة أكثر مدن العالم استقبالاً للزائرين بحسب مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة لعام 2019. ومن المنتظر أن يشهد العام المقبل زيادة كبيرة في أعداد الزائرين لاسيما مع انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي بمشاركة 192 دولة في أول حدث من نوعه تستضيفه المنطقة. ومع توافد ملايين الزوار لدولة الإمارات، نتوقع أن يعود الحدث العالمي بفوائد كبيرة على صناعة السياحة في دبي على المديين القصير والطويل بجانب تعزيز سمعتها كنقطة التقاء عالمية ديناميكية ومتنوعة.

وشمل مؤشر هذا العام 200 مدينة حول العالم تم تصنيفها وفقاً للبيانات المتاحة حول أعداد الزائرين وحجم الإنفاق. وبحسب المؤشر، لاتزال بانكوك الوجهة الأولى، حيث توافد عليها أكثر من 22 مليون زائر دولي ممن يمضون ليلة واحدة على الأقل. وجاءت باريس ولندن في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وذلك بتوافد ما يزيد على 19 مليون زائر على كلٍ منهما. وشهدت المدن العشرة الأولى في عام 2018 نمو أعداد الزوار الذين يمضون ليلة واحدة على الأقل مقارنة بالعام السابق، باستثناء لندن التي شهدت انخفاضاً بنسبة 4% تقريباً.

وبالنسبة لحجم الإنفاق بالدولار، تصدرت دبي القائمة حيث ينفق المسافرون 553 دولاراً في المتوسط. ولاتزال مكة المكرمة، التي انضمت إلى هذه القائمة في العام الماضي، تحافظ على المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي، حيث تفوقت على بانكوك التي جاءت في المركز الثالث.