«أرابتك» تسعى للتعاون مع «تروجان»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”: أعلنت شركة «أرابتك»، عن عزمها دراسة إمكانية الوصول إلى اتفاقية تعاون مشترك في قطاع المشاريع الإنشائية مع شركة «تروجان القابضة».

وأكدت في بيان لسوق دبي المالي، أنها ستعلن جميع المستجدات حول الموضوع في حال تحققها أو في حال لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة، عن تعيين المهندس وائل فرسخ كرئيس تشغيلي للمجموعة.

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