الأسهم تستعيد الأخضر والسيولة 338 مليوناً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

استعادت أسواق المال المحلية المسار الأخضر في جلسة، أمس، بفضل النشاط المتواصل على أسهم قيادية في البنوك مثل: «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، وبعض أسهم العقار، بالرغم من تسجيل أسهم أخرى تراجعات محدودة، الأمر الذي جعل الفرصة مهيأة لمزيد من الارتفاعات في الأسواق.

سجل سهم «الإمارات دبي الوطني»، صعوداً بنسبة 18.78% خلال ثلاثة أيام، مغلقاً عند 13.6 درهم، وبتداولات تخطت 650 مليون درهم، عبر تداول 48.34 مليون سهم.

وظلت أسهم البنوك محط أنظار الأجانب (غير العرب)، مع تركيزهم بالشراء في جلسة الأمس، على سهمي «أبوظبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني».

وحصدت الأسواق سيولة قدرها 338.6 مليون درهم، منها 165.6 مليون درهم في دبي، و173 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 170 مليون سهم، توزعت بواقع 118.4 مليون سهم في دبي، و51.5 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 59 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 25 شركة، وجاء ذلك من خلال 4765 صفقة.

سوق دبي

وزاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12% عند مستوى 2879.94 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والخدمات والتأمين.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.2% مع استمرار المسار الأخضر ل«الإمارات دبي الوطني» 0.74%، في مقابل هبوط جديد ل«دبي الإسلامي» بنسبة 0.38%.

وصعد قطاع النقل 1.3% نتيجة صعود سهم «العربية للطيران» 1.68%، و«أرامكس» 1.2%. وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.51%، مع انخفاض سهم «سوق دبي المالي» 1.53%، و«شعاع كابيتال» 2.42%، فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير.

ونزل قطاع العقار بنسبة طفيفة 0.1% بفعل نزول «إعمار العقارية» 0.2%، و«داماك» 1.04%، و«الاتحاد العقارية» 0.3%، في حين ارتفع كل من «إعمار للتطوير»، و«أرابتك» 0.73%، و1.25% على التوالي.

وواصل سهم «الإمارات دبي الوطني»، صدارة التداولات في سوق دبي بنحو 47 مليون درهم، مغلقاً عند 13.6 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 30.5 مليون درهم، ليغلق عند 5.04 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 24.5 مليون درهم، مغلقاً عند 5.22 درهم.

وسجل سهم «المصرف الخليجي التجاري» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 7.58% وأغلق عند 0.539 درهم، وعلى العكس، سجل سهم «آن ديجيتال سيرفسس»، التراجع الأكثر بنسبة 2.62% ليغلق عند 0.223 درهم.

سوق أبوظبي

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ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.39% إلى مستوى 5124.87 نقطة، بدعم من أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.67% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.94%، فيما استقر سهما «أبوظبي التجاري» و«الإسلامي» دون تغيير.

كما صعد قطاع العقار 1.55% نتيجة صعود «الدار» 1.38%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.09%. وزاد أيضاً قطاع الطاقة 1.75% مستفيداً من نمو «دانة غاز» 2.08%، و«أدنوك للتوزيع» 1.89%.

أما قطاع الاستثمار زاد 1.85% بفضل ارتفاع «إشراق» 2%، و«الواحة كابيتال» 1.96%. في مقابل ذلك، نزل قطاع الاتصالات 0.71% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وبلغت تداولات «أبوظبي الأول» 42.2 مليون درهم، مغلقاً عند 15 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 27 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 8.74 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 24 مليون درهم، واستقر كذلك عند 5.14 درهم. وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، بارتفاعه 8.7% مغلقاً عند 0.5 درهم، وجاء في مقدمة المتراجعين، سهم «أبوظبي لبناء السفن»، مع هبوطه 8.94% إلى 1.63 درهم.

تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 107.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 92.97 مليون درهم محصلة شراء العرب، و14.47 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 107.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و4.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، كانت وجهتها نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 11.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.74 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و10 ملايين درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 11.8 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 1.74 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و10 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي.



تداولات للمطلعين في 4 شركات

شهد سوق دبي المالي، أمس، شراء للمطلعين بنحو5.61 مليون سهم، بقيمة إجمالية 6.85 مليون درهم، فاشترى مطلع في «العربية» 5 ملايين سهم بقيمة 6 ملايين درهم، بسعر 1.2 درهم للسهم، كما بلغت مشتريات آخر في «أمانات» 336.76 ألف سهم، بينما بلغت مشتريات مطلع في «تبريد» 250 ألف سهم، وآخر في «الأغذية المتحدة» 26.4 ألف سهم.