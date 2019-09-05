«دبي للسياحة» تنظّم جولة تعريفية لأبرز شركات السياحة والسفر اليابانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي«دبي للسياحة» جولة تعريفية لوفد ياباني ضم ممثلين عن أبرز شركات السياحة والسفر ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية المعنية بقطاع الضيافة في اليابان، وذلك في إطار التزام «دبي للسياحة» بالترويج للإمارة، وإطلاع شركائها على أحدث المعالم والمقوّمات السياحية، وكذلك التطوّرات التي يشهدها قطاع السياحة باستمرار.

وتعرّف الوفد الزائر إلى الثقافة الإماراتية والتراث الأصيل وكرم الضيافة العربية عبر جولات سياحية تم تنظيمها بإشراف مرشدين سياحيين مؤهلين شملت عدداً من المواقع الثقافية المهمة في دبي مثل السركال أفنيو، بالإضافة إلى تجربة جلسات الاسترخاء والعلاجات في أحد الحمّامات الشرقية، إلى جانب زيارة عدد من المواقع السياحية الأكثر جذباً للزوّار، من بينها «برواز دبي» و«برج خليفة».

كما تمت استضافة الوفد في عدد من الوجهات الرائعة في مختلف أنحاء المدينة، والتي تؤكد على تنوّع التجارب التي يمكن أن تقدّم للزوّار من اليابان، إلى جانب توفر فئات مختلفة من المنشآت الفندقية التي تلبّي مختلف الميزانيات. وتضمّن برنامج الزيارة كذلك عقد عدّة اجتماعات ولقاءات جمعت الوفد الياباني بروّاد قطاع السياحة بدبي.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تواصل دبي تحقيق معدّلات نمو في أعداد الزوّار اليابانيين، حيث رحبنا في العام الماضي ب 104,800 زائر من اليابان، بزيادة قدرها 15,3% عن الفترة ذاتها من عام 2017، واستمر هذا الزخم هذا العام مع استقبال المدينة في النصف الأول من عام 2019 لأكثر من 58 ألف زائر ياباني، بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.