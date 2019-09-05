شكرا لقرائتكم خبر عن انكشاف سر هاتف «سامسونج» المربع الصغير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مصادر أن «سامسونج» تستعد لكشف النقاب عن جهازها القابل للطي، مطلع العام 2020، وهو هاتف فاخر، يمكن طيه إلى أن يصبح مربعاً صغير الحجم.
ووفقاً لمصادر نقلت عنها «بلومبيرج» أمس أن الشركة تقوم بتطوير جهاز مزود بشاشة داخلية مقاسها 6.7 بوصة، يمكن أن يتقلص ليصبح على شكل مربع يتسع في الجيب.
وأوضحت المصادر أن «سامسونج» تسعى إلى جعل هاتفها الثوري أرخص سعراً، وأنحف من جهاز «جالاكسي فولد» (القابل للطي)، والمنتظر طرحه قبل نهاية العام.
يأتي الكشف عن سر الهاتف الجديد قبيل أيام على كشف «أبل» عن موعد الحدث السنوي في 10 سبتمبر، والمتوقع أن تعلن فيه عن جيل جديد من أجهزة «آيفون». (وكالات)
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