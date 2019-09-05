شكرا لقرائتكم خبر عن «نستلة» تطلق في دبي أكبر منصة أرضية خاصة للطاقة الشمسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تستعد شركة «نستلة»، الشرق الأوسط، الشهر الجاري، لإطلاق أكبر منصة أرضية للطاقة الشمسية في الإمارات، ضمن مصنع «نستلة - المها» الواقع في منطقة «دبي الجنوب»، حيث يعد المصنع أل 18 للشركة في المنطقة. وتوفر المنصة الأرضية توليد طاقة شمسية لمصنع «نستلة» في «دبي الجنوب»، ومصنع الشركة في دبي، ومصنع «نستلة ووترز» في «مجمع الصناعات الوطنية» بحرة جبل علي.

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