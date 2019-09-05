افتتاح توسعة «الجاليريا جزيرة المارية» بأربعة مليارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

افتتحت، أمس، التوسعة الجديدة لمركز الجاليريا جزيرة المارية في أبوظبي رسمياً، حيث جرى استقبال الزوار والمقيمين في وجهة التسوق الجديدة في قلب أبوظبي.

ويعتمد التوسّع على نجاح المجموعة في الجاليريا التي شهدت نمواً في المبيعات بشكل سنوي كل عام منذ افتتاحها في عام 2013. وتم تطوير الجاليريا جزيرة المارية من قبل شركة جلف ريليتد.

وسوف تغير التوسعة الجديدة مفهوم الترفيه والتسلية في عاصمة الإمارات، حيث سيتمكن الضيوف من تناول الطعام في 70 مكاناً جديداً، والاستمتاع والتسوق من أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، كل هذا تحت سقف واحد، كما تم توقيع عقود تأجير لأكثر من 80% من التوسعة في الجاليريا، مع توقع افتتاح جميع المتاجر بحلول نهاية العام.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال، والشريك المؤسس لشركة جلف ريليتد: يتوقع أن يستقطب مركز الجاليريا مول بعد افتتاح التوسعة الجديدة 20 مليون زائر في العام القادم، وهذا الأمر يدل على قوة أداء قطاع تجارة التجزئة في العاصمة أبوظبي، حيث حرصنا على استقطاب عدد كبير من العلامات التجارية العالمية والمعروفة لتلبية متطلبات الزوار والمتسوقين.

وأفاد كريم الصلح، بأن التكلفة الاستثمارية للتوسعة الجديدة فاقت 4 مليارات درهم.

ويمكن للعائلات اللعب في المتنزهات المتطورة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، وفي الأماكن الترفيهية عالمية المستوى لجميع الأعمار، والاستمتاع بأحدث الأفلام في سينما فوكس الرائدة ذات ال 21 شاشة، مع (آي ماكس). وسيتمكن الزوار من الاستمتاع في وجهات مثل (اكستريم زون)، الذي يُشكل الموقع الرئيسي الجديد في أبوظبي.

وسيتمكن جدول الأنشطة والفعاليات المتكامل من إبقاء جميع أفراد العائلة مستمتعين بعطلة نهاية الأسبوع من الآن وحتى إطلاق فعالية الاحتفال الكبير للجاليريا في نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

وستكون هناك أيضاً مجموعة من الفعاليات المثيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي ستشمل «100 عطلة نهاية الأسبوع» في الجاليريا، وسيتمكن الزوار من الفوز بهدايا رائعة من بعض أشهر العلامات التجارية في العالم.

وقال دانيال باري، المدير الإداري لشركة جلف ريليتيد: نفتتح أبواب توسع مركز الجاليريا في جزيرة المارية ونطلق زمناً جديداً من التسوق وتناول الطعام والترفيه في قلب العاصمة، لقد طورنا هذه الوجهة المذهلة من أجل المقيمين في أبوظبي، لتلبي احتياجات كل فرد من أفراد المجتمع في المدينة من ناحية توفير خدمات ومنتجات فريدة من نوعها تشمل منتزهات على السطح، والترفيه لجميع الفئات العمرية، وأفضل المتاجر والمطاعم في المدينة. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكل أفراد المجتمع للتذوق والاستكشاف والتسوق في الجاليريا الآن، وللأجيال المقبلة.

وبشكل عام، سيضم التوسع التابع للجاليريا 250 علامة تجارية جديدة، و70 مطعماً جديداً، وثلاثة طوابق من المساحات الترفيهية العالمية، وحدائق متطورة على السطح، كما سيستضيف مجموعة لا مثيل لها من الفعاليات الاجتماعية والموسمية ليكون وجهة التسوق والترفيه وتناول الطعام الأكثر تميزاً في أبوظبي.