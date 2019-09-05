93 % غير مهتمين بالتأمين المنزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت دوبيزل العقارية، عن نتائج استطلاع أجرتها حول معلومات المستخدمين وعاداتهم فيما يتعلق بالتأمين على المنازل. وأظهرت النتائج أن 63٪ من بين المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 1,458 لا يمتلكون تأميناً على منازلهم، ما يترك الغالبية عرضة لخسائر وأضرار كبيرة. وتشير البيانات المستخلصة من الاستطلاع أن أكثر من 80٪ من المستخدمين يستأجرون حالياً منازلهم وأن 70٪ يعيشون في الشقق.

وعند سؤالهم عما إذا كانوا مهتمين بتأمين المنازل، صرح 75٪ أنهم ليسوا كذلك، في حين قال 18٪ إنهم غير متأكدين. وتبين أن 30٪ فقط لديهم معرفة كاملة بفوائد التغطية التأمينية، ما يعني أن الغالبية (70٪) ليسوا على دراية كافية بأنواع التغطية التي يمكنهم الحصول عليها. وبرزت من نتائج التقرير عدة عوامل تثني المستطلعين عن الرغبة في شراء التأمين المنزلي، حيث قال 41٪ أنهم «لا يحتاجون إليه»، في حين يعتقد 24٪ أنه «مسؤولية المالك»، وأفاد 19٪ بأن التأمين على المنزل «مكلف للغاية». وتشمل العوامل الأخرى عدم الاقتناع بفائدة امتلاكه (17٪)، وعدم معرفة كيفية شرائه (9٪) وعدم الثقة بشركات التأمين (8٪).