عبدالله بن سالم يفتتح مركز «سفاري مول» في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، مركز «سفاري مول» في الشارقة.

ويعد سفاري مول أحدث مراكز التسوق في إمارة الشارقة، ويضم أكبر هايبر ماركت تسوق في الإمارات، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة مويلح التجارية، حيث يطل على شارع الشيخ خليفة بن زايد.

وبعد قص الشريط إيذاناً بالافتتاح الرسمي، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، في مختلف أرجاء مركز التسوق الذي يضم مختلف المتاجر والبضائع لكافة الأعمار.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عما تضمه المجموعة من المتاجر المتخصصة الداخلية والأقسام المتنوعة في الهايبرماركت التي تضم أحدث المعدات والأدوات والمواد الغذائية والأثاث.

حضر حفل الافتتاح كل من الشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين بالدولة.