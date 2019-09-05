بيانات صينية تهدئ مخاوف الأسهم العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم العالمية بشكل عام، أمس الأربعاء، مع صدور بيانات مشجعة من الصين، هدأت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، في حين تلقت المعنويات دعماً من علامات على انحسار التوترات في هونج كونج، في حين عززت الآمال بشأن تفادي خروج من دون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي معنويات المستثمرين.

وكشفت بيانات اقتصادية، أمس، عن ارتفاع نشاط الخدمات في الصين لأعلى مستوى في 3 أشهر، لتتوالي البيانات الإيجابية في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، بعد أن تحول النشاط الصناعي للنمو، مسجلاً أعلى مستوى في 5 أشهر، فيما تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي.

في بورصة نيويورك، ارتفع داو جونز 200 نقطة، أو 0.76%، إلى 26301.99 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.40 نقطة، أو 0.75%، إلى 2924.67 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 75.65 نقطة أو 0.98%، ليصل إلى 7949.81 نقطة.

قادت الأسهم الإيطالية انتعاشة للأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، مع تغلب النواب البريطانيون على رئيس الوزراء بوريس جونسون في البرلمان يوم الثلاثاء، في مسعى لمنعه من قيادة بريطانيا إلى الخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما دفع رئيس الوزراء لإعلان أنه سيدفع على الفور في اتجاه إجراء انتخابات مبكرة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.75% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس/آب.

في آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني، أمس الأربعاء، مرتفعاً رغم أنه واجه صعوبات، وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بعدما أججت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة المخاوف من ركود عالمي وأثرت سلباً في ثقة المستثمرين.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.12‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬% إلى 20649.14 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.26% إلى 1506.81 نقطة. ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونج كونج بنهاية تعاملات الأربعاء، بعد إعلان الرئيسة التنفيذية للبلاد السحب الكامل لمشروع قانون تسليم المجرمين، وارتفع مؤشر «هانج سينج» للأسهم في هونج كونج بنحو 3.9% ليغلق عند مستوى 26523.2 نقطة، بعد أن كانت مكاسبه تجاوزت 4% في وقت سابق من التعاملات.

في أسواق النفط، تعافت الأسعار، بدعم من ارتفاع أوسع نطاقاً في الأسواق، بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني، وارتفع خام القياس العالمي برنت 2.6% ليسجل 59.56 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 3.2% إلى 55.49 دولار للبرميل.

في أسواق المعادن، تراجع الذهب مع جني متعاملين للأرباح، بعد مكاسب حققها المعدن الأصفر بنسبة 1% في الجلسة السابقة، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1537.20 دولار للأوقية.

على الجانب الآخر، في أسواق العملات، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب، أمس، في أعقاب تصويت برلماني من شأنه أن يفتح الباب أمام تأجيل آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين تراجع الدولار بعد أن أثارت بيانات تصنيع ضعيفة، التكهنات بشأن إقدام الولايات المتحدة على تيسير قوي لسياستها النقدية.

وصعد الإسترليني، الذي شهد تراجعا لأدنى مستوياته منذ ما يقرب ثلاث سنوات أمس الأربعاء، بنسبة 1% تقريبا مقابل الدولار كما ارتفع 0.1% مقابل اليورو.

وكان الإسترليني قد هبط ما دون 1.20 دولار الثلاثاء وتراجع إلى أدنى مستوياته منذ انهياره المفاجئ في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ولا تزال الآفاق تكتنفها حالة من الضبابية.

وتخلى مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عن أعلى مستوياته في عامين، والذي لامسه أمس الأربعاء وسجل 98.915، ليتراجع في مواجهة اليوان ويستقر أمام اليورو، حيث بلغت قيمة اليورو 1.0975 دولار.

(وكالات)