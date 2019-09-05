أحمد بن سعيد: «الإمارات» تعزز أعمالها بالتواصل مع العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات عن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية العليا للعمليات التشغيلية والتجارية والشؤون الدولية. فقد تم تعيين عادل الرضا في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وعدنان كاظم في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالمسؤولين التنفيذيين الثلاثة. وقال: «يتمتع عادل وعدنان والشيخ ماجد بخبرات واسعة في مجالات تخصصهم تتجلى في مهاراتهم القيادية الثابتة، وهم جميعاً أعضاء فاعلون في الإدارة العليا ولديهم تجارب عميقة ومتنوعة في مختلف الدوائر والأقسام. وإنني على ثقة تامة بأنهم سوف يواصلون من خلال مراكزهم الجديدة دعم النمو المستقبلي وتعزيز مرونة طيران الإمارات وتواجدها عبر العالم».

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: هذه الأدوار الثلاثة، العمليات التشغيلية والتجارية والشؤون الدولية، مهمة للغاية لتنمية قاعدة عملائنا وتطوير استراتيجيتنا التجارية، وتقديم أفضل التجارب للعملاء، وتعزيز أعمالنا من خلال التواصل مع الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية والدولية والدوائر المختصة بصناعة الطيران عالميا.

ويتولى عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات، قيادة جميع الإدارات التشغيلية، ويشرف على كل العمليات في دبي وشبكة خطوط طيران الإمارات عبر العالم، بما في ذلك العمليات الجوية، والخدمات الجوية والأرضية، وخدمات المطارات، والدائرة الهندسية، وأطقم الرحلات ومشتريات الطائرات وأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، إضافة إلى عمليات الشبكة العالمية للناقلة، بما في ذلك إدارة الأزمات والطوارئ. كما يشرف من خلال منصبه الجديد الأشمل على الكفاءة التشغيلية في مختلف عمليات الناقلة، ويعمل بالتعاون الوثيق مع فريق القيادة التنفيذية لمواصلة تطوير الأداء.

ويتولى عدنان كاظم، من خلال مركزه رئيساً تنفيذياً للعمليات التجارية، مسؤولية العمليات التجارية العالمية والتجارة الإلكترونية وبرنامج سكاي واردز والإمارات للشحن الجوي. وسوف يواصل عدنان أيضاً قيادة فرق التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات، التي تدعم النجاح التجاري للشركة.

وأصبح الشيخ ماجد المعلا، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس أول دائرة العمليات التجارية، نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية. وسوف يتولى من خلال موقعه الجديد إدارة الشؤون الحكومية والعامة الخاصة بصناعة الطيران، والشؤون التنظيمية والدولية والبيئة. كما سيترأس أيضاً الفرق التي تمثل طيران الإمارات في المفاوضات الحكومية والمحادثات الخاصة بالخدمات الجوية وحقوق النقل، إضافة إلى مختلف هيئات ومنظمات صناعة الطيران التي تنضوي طيران الإمارات ضمن عضويتها.