الإمارات تتألق عالمياً في مؤشر تنافسية السياحة والسفر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة على مستوى العالم، في تصنيف البنى التحتية الخاصة بقطاع الطيران، إضافة إلى المرتبة الرابعة في تصنيف جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي 2019، والذي يصدره سنوياً المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز الأول إقليمياً وال 33 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر، بتسجيلها 15.3 نقطة، حيث أكد التقرير أن الإمارات رسخت مكانتها ضمن أفضل البلدان حول العالم في التنافسية السياحية، ضمن المعايير التي يستند إليها التصنيف، مشيراً إلى أنها الأقوى اقتصادياً في المستوى الإقليمي.

واحتلت الدولة صدارة 3 تصنيفات فرعية على المستوى الإقليمي، وهي عناصر جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنى التحتية لقطاع الطيران، فضلاً عن البنى التحتية الخاصة بالخدمات السياحية، وتقدمت في تلك التصنيفات على دول مثل سنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها.

وفي التصنيفات الفرعية الأخرى، حلت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً في الأمن والسلامة الذي يعنى بقياس مستويات الأمن بالنسبة للسياح، والمرتبة التاسعة في بيئة الأعمال التجارية، والمرتبة ال 13 عالمياً في عنصر تطور البنى التحتية بشكل عام، بما فيها المرافق والمعالم السياحية.

واحتلت الإمارات أيضاً المرتبة الأولى إقليمياً وال 17 عالمياً في مكون البيئة التنافسية، فيما يتعلق بالتجارة والأعمال، والمرتبة الأولى إقليمياً وال 22 عالمياً في مكون البنى التحتية السياحية، وال 25 عالمياً في عنصر مرونة سوق العمل وقوانين الموارد البشرية، إضافة إلى الصدارة على المستوى الإقليمي في مكون تطور البنى التحتية للموانئ البحرية.