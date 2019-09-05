«الشارقة للاستثمار» يناقش التوجهات المستقبلية للاقتصاد العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2019، في 11-12 نوفمبر المقبل تحت شعار «التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر». ويسلط شعار المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، الضوء على المتغيرات التي تسود ساحة الاقتصاد العالمي عبر سلسلة من العناوين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين.

سيتناول المنتدى محركات التغيير في توجهات الاستثمار الأجنبي على المستوى العالمي، كما سيناقش أبعاد وتداعيات النتائج المتوقعة على الاقتصادات الناشئة والمتقدمة وعلى مستقبل النمو وأهداف التنمية المستدامة في ظل حالة التجاذب بين القوى الاقتصادية المركزية في العالم، إضافة إلى مناقشة مصير التجارة العالمية وشبكات النقل والتوزيع، وآليات توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية النوعية ذات القيمة المضافة.

وسيسعى المنتدى عبر عدة محاور إلى تقديم منهج لقراءة العلاقة بين التحولات في توجهات الاقتصاد العالمي على مستوى القطاعات والجغرافيا من ناحية، ومستجدات التقنيات المالية والتكنولوجية ومهارات رأس المال البشري والنمو المتوازن والمستدام للهياكل الاقتصادية، وانعكاسات كل ذلك على زخم الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى مساهماته في دعم الأهداف الإنمائية العالمية من ناحية أخرى.

وأكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، رسخ مكانته الإقليمية والعالمية كمنصة للاستثمار المسؤول الملتزم باستدامة النمو واستقرار الأسواق وحماية مصالح الشركاء عبر العالم.

وأوضح أن المنتدى يحمل رسالة إمارة الشارقة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتجسد بمقولته التاريخية «إن النمو الحقيقي للاقتصاد يقاس بالناتج الاجتماعي أي بما يحدثه من تحولات إيجابية في مستوى جودة الحياة والأمن والاستقرار».

وأضاف السركال: هناك تحولات جوهرية كبرى يشهدها مسار الاستثمار الأجنبي على المستوى العالمي، وهذه التحولات مرتبطة بالحراك الجيوسياسي الواسع، ونحن على ثقة بقدرة العالم على المضي قدماً في مسيرة التنمية وتحقيق المنجزات عبر فهم هذه التحولات لمواجهة التحديات وتعزيز الفرص. وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة) أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، عزز مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي في مجال الاستثمارات والشراكات ودراسة المفاهيم والأفكار المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتوجهات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن اختيار شعار (التحولات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر) يأتي انطلاقاً من حرص المنتدى على المساهمة في المساعي المسؤولة للحفاظ على استدامة النمو وحماية المنجزات التي حققتها القطاعات الاقتصادية والجمهور خلال المسيرة التطورية الطويلة للاقتصادين المحلي والعالمي»

ونوه بالمنجزات السابقة التي حققها المنتدى من حيث تعزيز الثقة بين المستثمر الأجنبي وأسواق المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة بهدف مراعاة التوزيع الاستراتيجي لرأس المال على القطاعات المختلفة لخلق نمو شامل ومستدام في الهيكل الاقتصادي الكلي، وقال: «كلما تقدمت التقنيات وتعددت القطاعات وتنوعت الأسواق، يزداد التحدي في قراءة مفردات النمو والتركيز عليها أكثر، نحن واثقون بأننا سنقدم مخرجات نوعية هذا العام بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والعالميين».