شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تحصل على موافقة مطار مكسيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود حصلت «طيران الإمارات» على موافقة مطار مكسيكو سيتي الدولي، لتشغيل خدمة يومية من دبي إلى المطار عبر مدينة برشلونة الإسبانية، ضمن أوقات محددة تتضمن حقوق الوصول والمغادرة، وذلك اعتباراً من 9 ديسمبر/‏كانون الأول 2019، وفقاً ل«ريبورتر» المكسيكية. وبحسب «ريبورتر»، يمثل قرار المطار ضربة لخطوط «إيرومكسيكو» التي تعارض خطط «طيران الإمارات» لتشغيل هذه الرحلة.

ومنحت الحكومة المكسيكية «الإمارات» حقوق الحرية الخامسة بموجب مذكرة تفاهم بين الدولتين تعود لعام 2016.

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