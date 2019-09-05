1000 مشارك في قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 10 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحت رعاية سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في الإمارات تقام قمة التصنيع والتجارة المستقبلية السنوية 2019 في دورتها الرابعة، التي تستضيفها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع شركة إكسبو تريد ميدل إيست، وسيقام الحدث على مدى يومين في 10 و11 من شهر سبتمبر 2019 في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي، دبي. وتؤكد المؤسسة من خلال القمة استمراريتها في دعم القطاع الصناعي وتنمية صادرات الشركات المحلية، لما له من دور في دفع عجلة النمو بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

يستضيف الحدث الذي يستمر على مدار يومين أكثر من 1000 مشارك من كبار المتخصصين من العمليات وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية، حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة 9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي والذي يعكس نمواً بنسبة 30% في صادرات دبي المباشرة للربع الأول من عام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع زيادة 7% في إعادة الصادرات

سيقوم المؤتمر باستضافة أكثر من 50 من الروّاد العالميين والإقليميين في قطاع الصناعات كمتحدّثين ومشاركين بحلقات نقاشية تخاطب القضايا الأكثر أهمية والتي تواجهها الصناعة.يتضمّن برنامج القمة 16 عرضاً توضيحياً إضافة إلى 6 حلقات نقاشية ترتكز حول التصنيع والإنتاج المتقدّم.