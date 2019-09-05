8 %نمو رخص الأعمال في عجمان خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نمواً بنسبة 8% في رخص الأعمال الجديدة الصادرة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، ب 2442 رخصة، مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي، في الوقت الذي حققت فيه الرخص المجددة نمواً بنسبة 5%، جاء ذلك في تقرير حركة الأعمال الذي تصدره الدائرة بشكل دوري لرصد حركة إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية في الإمارة، حيث تعكس نتائج التقرير استمرار ثقة مجتمع الأعمال والتفاؤل بمستقبل النمو الاقتصادي في الإمارة، في ظل المبادرات والبرامج التي تنفذها الدائرة لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: يؤكد نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية، فقد أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، أبرز تلك المشاريع مشروع النافذة الواحدة الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال واختصار رحلة المتعامل، كما كانت الدائرة من أوائل الجهات التي دعمت خدمة باشر أعمالك في 15 دقيقة، وهي خدمة تم اعتمادها بناء على نتائج الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي عقدت في سبتمبر 2017، وتتيح هذه الخدمة إصدار الرخص الاقتصادية عبر المنصة الإلكترونية وذلك لما يزيد على 800 نشاط في الإمارة.

وأضاف النعيمي: توفر خدمة «باشر أعمالك» عدة مزايا للمستثمر، من أهمها الحصول على الرخصة الاقتصادية وعضوية غرفة التجارة والصناعة ورقم المنشأة وعقد تأسيس الشركة و3 إقامات للعمال دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة، كما يتم الإعفاء من شرط الموقع خلال السنة الأولى، وغيرها من المزايا التي تعزز سعادة المتعاملين، وتحفز المستثمرين على بدء نشاطهم التجاري، حيث تواصل الدائرة جهودها لدعم النمو الاقتصادي، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والخدمات التي تسهم في تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة، نحو تحقيق رؤيتنا الرامية إلى خلق اقتصاد تنافسي متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار بحلول عام 2021.

وقالت فاطمة أحمد الشامسي، مدير قسم التخطيط والدراسات الاقتصادية: «بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول 2442 رخصة، شملت 1699 رخصة مهنية جديدة بنمو وقدره 15% مقارنة بالعام الماضي، و49 رخصة صناعية جديدة وبنسبة نمو 17% و653 رخصة تجارية جديدة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الرخص المجددة ليبلغ 12868 رخصة مجددة، تمثلت في 6291 رخصة تجارية مجددة إضافة إلى 6149 رخصة مهنية مجددة، وأخيراً 411 رخصة صناعية مجددة، وقد بلغ عدد الرخص المجددة بواسطة خدمة التجديد التلقائي 2297 رخصة، تمثل ما نسبته 18% من إجمالي الرخص المجددة خلال هذه الفترة».