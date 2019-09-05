كلارك لـ«إيرباص» و«بوينج»: أوفوا بوعودكم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن الناقلة تجري حالياً مراجعة لمتطلبات أسطولها، والبحث عن بدائل خلال 15 عاماً المقبلة في ضوء توقف إنتاج إيرباص 380. وقال ل«رويترز»، إنه يتعين على شركات تصنيع محركات الطائرات مثل «رولز رويس» و«جنرال إلكتريك» تحسين أداء وسلامة محركاتها، مشيراً إلى أن الناقلة الإماراتية لن تطلب طائرات جديدة ما لم تكن المحركات تستوفي المعايير. وأضاف موجهاً كلامه ل«إيرباص» و«بوينج»: «أوفوا بوعودكم وأنتجوا الطائرات التي وعدتم بها. وعندما تكون هذه الطائرات جاهزة سنطلبها». وأوضح أنه لا يزال متحمساً بشأن طائرات «بوينج 777 أكس» ولكنه محبط من تأخر تسليم الطلبيات بسبب مشاكل في المحركات.

وفي تصريحات منفصلة أوضح كلارك ل «بلومبيرج»، أنه يرى «علامات على انخفاض الطلب» مع تراجع معدلات النمو، بسبب الضغوط والتوترات التجارية والاضطرابات السياسية التي تؤثر في اقتصادات العالم. وقال كلارك: «سنتعامل مع الوقت الراهن.