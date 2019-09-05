شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد محمد شمروخ نائب رئيس المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مساء اليوم، الأستاذ حسن شمروخ والد المهندس محمد شمروخ نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون المالية. وستقام صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر الأسرة بالعبور، وسيقام العزاء يوم الجمعة قاعة السلام بمسجد المشير.

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