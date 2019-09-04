الإسكان توزع 151 أرضا مجانية يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوز عدد الأراضي المجانية التي وزعتها وزارة الإسكان على المستفيدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 31.9 ألف أرض، تصدرها يوليو من حيث عدد الأراضي الموزعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم لـ»مكة» أن الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها بوابة الالكترونية للإسكان سرعت في تسليم الأراضي المجانية، حيث تمكنت الوزارة من خلالها تسليم 10 آلاف قطعة أرض مجانية خلال يوليو الماضي بمعدل 333 أرضا يوميا.

وأضاف السويلم أن تلك الإجراءات، والتي مكنت المستفيد من الاطلاع على المخطط سواء في المدن أو القرى المستهدفة، ومن طباعة عقده على الفور، هي إحدى أهم العوامل التي صعدت الأرقام وجعلت المستفيدين في يوليو يحققون أرقاما عالية.

ارتفاع ملحوظ

ووفقا لبيانات برنامج «سكني»، شهد توزيع الأراضي المجانية في يوليو ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأشهر الماضية من 2019، حيث كان الأعلى بعدد 10,294 قطعة أرض.

وكان برنامج سكني أعلن في الشهر الأول من العام الحالي عن تسليم 734 قطعة أرض مجانية للمواطنين، قبل أن يرتفع العدد في فبراير إلى 1443، ويستمر في الصعود خلال مارس ليصبح 2076 أرضا مجانية، قبل أن يتضاعف خلال أبريل إلى 4214 أرضا، وفي مايو الماضي تم تسليم 3442 أرضا مجانية للمواطنين، ليعود للارتفاع في يونيو ويصل إلى 9,698 أرضا مجانية.

أكبر الدفعات

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وتعد دفعة يوليو أكبر الدفعات الشهرية التي تم تسليمها للمستفيدين، إذ ساهمت في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يتم تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية بدءا من التقديم حتى توقيع العقد الكترونيا، كما يواصل برنامج سكني التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الالكترونية.

مساحات متفاوتة

وتأتي هذه الدفعات امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، إذ تستمر إجراءات تسليم الأراضي المجانية في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.

خيارات أخرى

ويعد تسليم الأراضي المجانية للمستفيدين كأحد الخيارات السكنية التي يتيحها برنامج سكني، إذ يقدم أيضا فرص تملك «فيلا» ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

اختيار الكتروني

وكانت البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

50 ألف أرض

وتشمل المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.