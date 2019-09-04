شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..والأسهم السعودية تحقق أعلى مكاسب فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ دفع قطاعى البنوك والاتصالات المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ليسجل أعلى مكاسبه فى 3 أشهر، ودفع بنك الإمارات دبى الوطنى سوق دبى المالى للصعود هامشيا بختام التعاملات.

فيما تراجعت بورصة الكويت للمرة الثانية هذا الأسبوع، وضغط قطاعى البنوك والاستثمار على بورصة البحرين، ودفعها للتراجع، كما تراجعت بورصة قطر أيضا.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% رابحا 3.50 نقطة ليغلق عند مستوى 2879.94 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.4 مليون سهم محققة ما قيمته 165.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2561 صفقة ل34 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.70%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.13%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.58%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.62%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.42%.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسرا 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1542.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.4 مليون سهم بقيمة 379.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.93% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.80%، إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.20%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.76% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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بورصة قطر بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% خاسرة 0.05 نقطة، لتغلق عند مستوى 10295.25 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 73.5 مليون سهم بقيمة 277 مليون ريال قطرى عبر 8150 صفقة، وارتفع 20 سهما، وانخفض 21 سهما ، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.59%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%.



بورصة الكويت بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسرا 11.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5950.19 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 14.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6545.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% خاسراً 4.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4779.69 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 155.2 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 5635 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.



بورصة السعودية بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.69% رابحا 134.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8058.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.85% رابحا 31.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3765.91 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 137.4 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 148 شركة، فيما تراجعت 31 شركة.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.24%، تلاه قطاعى تجزئة السلع الكمالية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.81%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.17%.

وجاء سهم "أليانز إس إف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.63%، ثم الأهلى تكافل بنسبة 8.37%، ثم الأهلى بنسبة 4.71%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم ساسكو بنسبة 2.18%، ثم الأهلية بنسبة 2.13%.