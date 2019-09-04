سبأفون تستعد للإنتقال الى الجيل الرابع كأول شركة اتصالات في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
ذكرت مصادر في الشركة اليمنية للهاتف النقال “سبأفون” أن إدارة الشركة نجحت خلال الأسابيع الماضية في التوصل الى تفاهمات جديدة مع وزارة الإتصالات من أجل تشغيل الجيل الرابع.
وبحسب المصادر فقد اجرت إدارة الشركة محادثات أستمرت لأسابيع مع وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للإتصالات اسفرت عن التوصل الى تفاهمات بشأن التطوير للشركة، مشيرة الى أنه من المتوقع أن تصبح سبأفون أول شركة يمنية مشغلة لتقنية الجيل الرابع خلال مدة أقصاها عام.
واكدت المصادر أن الشركة جددت الترخيص الخاص بها لعامين قادمين بعد محادثات ناجحة أجرتها إدارة الشركة مع الاتصالات اليمنية في إطار توجه الإدارة الجديدة إلى حلحلة كل ملفات الشركة وبما يسهم في عودتها كمشغل أول للهاتف النقال باليمن.
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