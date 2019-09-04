شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4 - 9 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-9-2019.



إيقاف تداول 6 شركات إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ارابيا انفستمنتس هولدنج، رواد السياحة، حديد عز، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الألومنيوم العربية.



البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.463 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 161.2 مليون ورقة مالية بقيمة 782.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.36%، والعرب على 8.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.52%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.7 مليون جنيه، 101.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.8 مليون جنيه، 201 ألف جنيه، 58.8 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14841 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18061 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5503 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 552 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1466 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.16% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.464 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.67%

- حديد عز بسعر إغلاق 10.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%

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- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 15.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.40%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.38%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%

وضمت الأسهم المتراجعة: - مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 15.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 9.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.63%

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 7.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.79%