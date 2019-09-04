شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه..و"برنت" يقترب مجدداً من 61 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وزادت مكاسبها مع هدوء الأسواق العالمية، وذلك في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية من الخام غداً.



وسوف يكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.

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ومن الجدير بالذكر أن حسابات "بلومبرج" قد أظهرت ارتفاع إنتاج "أوبك" النفطي للمرة الأولى هذا العام خلال أغسطس/آب الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.4% إلى 56.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.4 دوللار وأقل سعر عند 53.8 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 4.3% إلى 60.7 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 60.8 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.