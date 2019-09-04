شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت نموا وافق التوقعات في الربع السنوي الثاني.



كان بنك الاحتياطي الأسترالي قد أعلن أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند 1.00% دون تغيير، لكن قرار خفضها لا يزال مطروحاً على طاولة المناقشات في ظل إشارات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

Advertisements



وأظهرت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.5% في الربع السنوي الثاني، وسجل مؤشر "إيه آي جي" لنشاط الصناعات التحويلية 51.4 نقطة من 43.9 نقطة في يوليو/تموز.



هذا، وهدأت التوترات الجيوسياسية في هونج كونج مما انعكس إيجابية على الأسواق العالمية اليوم كما استوعب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة أثارت التكهنات بشأن ركود محتمل خاصة مع استمرار الحرب التجارية مع الصين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الاسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6795، وسجل أعلى سعر عند 0.6802 وأقل سعر عند 0.6751.