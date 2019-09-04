شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال إلكتريك" يقفز بحوالي 5% مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" خلال تعاملات اليوم ليواصل مكاسبه القوية للجلسة الخامسة على التوالي ومبتعداً عن أدنى مستوى سجله في ثمانية أشهر خلال أغسطس/آب.



وكان سهم "جنرال إلكتريك" قد سجل أدنى مستوى منذ الرابع من يناير/كانون الثاني عند 7.93 دولار في السابع والعشرين من أغسطس/آب الماضي.



وقلل السهم خسائر الاثنى عشر شهراً الماضية التي بلغت نحو 33% فيما بلغت الخسائر في الثلاثة أشهر الماضية بحوالي 12.9%.

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ولا تزال الشركة الصناعية الأمريكية تحاول التعافي من مشكلات الديون التي تثقل كاهلها والتي اجبرتها على إطلاق برنامج لإعادة هيكلة أعمالها وتصفية الأصول وخفض التكاليف.



وتعرض السهم لضغوط بعد الكشف عن فضيحة احتيال محاسبية تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون في "جنرال إلكتريك".



وعلى صعيد التعاملات اليوم، قفز سهم "جنرال إلكتريك" (GE) بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.7% إلى 8.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 8.79 دولار وأقل سعر عند 8.40 دولار.