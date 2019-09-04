شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع رغم نتائج تحقيقات أمريكية تتعلق بحادث وقع عام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور نتائج تحقيقات أجرتها وكالة سلامة الطرق في الولايات المتحدة بشأن حادث وقع لإحدى سيارات الشركة عام 2018 بولاية كاليفورنيا.



وأفادت الوكالة أمس أن سيارة "موديل إس" التابعة لـ"تسلا" كانت في وضعية القيادة الآلية وأن أيدي السائق كانت بعيدة عن عجلة القيادة عندما اصطدمت بشاحنة في مدينة "كولفر" بولاية كاليفورنيا.



وكانت السيارة "موديل إس" إنتاج عام 2014 قد تعرضت للحادث في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وثلت أن نظام القيادة الآلية به خلل ما.

Advertisements



ولم تكن الشاحنة محملة بأية بضائع أو شحنات كما ان سائقها لم يصب في الحادث مع سيارة "تسلا موديل إس".



وتقول نتائج التحقيقات أيضا إن سيارة "موديل إس" كانت تسير وراء الشاحنة بسرعة 33.8 كيلومتر في الساعة لكنها حولت الحارة المرورية قبل ثوان فقط من الاصطدام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" (TSLA) بحلول الساعة 15:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 226.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 228.4 دولار وأقل سعر عند 225.3 دولار.