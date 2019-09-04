شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد استيعاب القلق عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع هدوء التوترات الجيوسياسية في هونج كونج بالإضافة إلى استيعاب بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت أمس القلق من ركود وشيك في الولايات المتحدة.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح أمس بأن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد وأن بكين هي الأكثر تضرراً من استمرار هذا النزاع.

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واظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات الصادرة أمس أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية انكمش أدنى مستوى خمسين نقطة للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني عام 2016.



وأعلنت السلطات في هونج كونج اليوم إلغاء قانون أثار جدلا سياسياً مما هدأ التوترات والاحتجاجات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 26277 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 64 نقطة) إلى 7938 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 2925 نقطة.