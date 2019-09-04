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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يسرع الخطى نحو حاجز 1600 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليووم مواصلاً التقدم نحو حاجز 1600 دولار جنباً إلى جنب مع الذهب في ظل الطلب على المعادن النفيسة في الآونة الأخيرة.
واستفاد البلاديوم اليوم من هدوء القلق في الأسواق العالممية حيال التوترات الجيوسياسية في هونج كونج بالإضافة إلى استيعاب مخاوف الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.
كانت بيانات حكومية هامة قد أشارت أمس إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكمش في الشهر الماضي أدنى خمسين نقطة للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني عام 2016.
ويعني ذلك أن البيانات الأساسية في قطاع حيوي كالصناعات بدأت تبرز انكماشا، وهو ما ينذر باحتمالية تعرض الاقتصاد الأكبر في العالم لمخاطر الركود، ومن ثم التأثير سلبا على المعادن الصناعية.
وتم إلغاء قانون مثير للجدل في هونج كونج مما هدأ حدة التوترات بين المتظاهرين والحكومة المركزية الصينية.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1550.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 1558.3 دولار وأقل سعر عند 1533 دولارا.
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