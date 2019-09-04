شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 2% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لترتفع بأكثر من 2% ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،وبدعم استمرار توالي البيانات الإيجابية فى الصين عن القطاعات الرئيسية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 12:55بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت بأكثر من 2.0% إلى مستوي 59.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.13$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 59.56 $ ،وأدنى مستوي 58.13$.

وصعد الخام الأمريكي بنسبة 2.1% إلى مستوي 55.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.90$، بعدما سجل أعلى مستوي 55.22$ ،وأدنى مستوي 53.86$.

فقدت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية الأمس نسبة 0.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 57.26$ للبرميل ،وانخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.6% ،وسجل مستوي 52.87$ للبرميل الأدنى منذ 9 آب/أغسطس.

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فى الصين تتوالي البيانات الإيجابية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد ،الأمر الذي زاد آمال تحسن الطلب فى أكبر مستورد للنفط فى العالم.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء اتساع نشاط قطاع الخدمات الصيني فى آب/أغسطس بأسرع وتيرة فى ثلاثة أشهر ، بفضل ارتفاع الطلبيات الجديدة وزيادة التوظيف.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني بمستوي 50.4 نقطة فى آب/أغسطس ، ليعود سريعا لوتيرة النمو بعد انكماش خلال الشهرين السابقين.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، وتصدر غدا الخميس البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.