شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع للمرة الأولى فى 4 أيام والمخاوف الاقتصادية تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى أربعة أيام ، لتتعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بدعم استمرار توالي البيانات الإيجابية فى الصين عن القطاعات الرئيسية ،ويكبح المكاسب مخاوف ركود الاقتصاد العالمي بعد انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى ثلاث سنوات.

بحلول الساعة 09:35بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 58.45$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.13$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 58.66$ ،وأدنى مستوي 58.13$.

وصعد الخام الأمريكي إلى مستوي 54.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.90 $ ، بعدما سجل أعلى مستوي 54.44$ ،وأدنى مستوي 53.86$.

فقدت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية الأمس نسبة 0.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 57.26$ للبرميل ،وانخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.6% ،وسجل مستوي 52.87$ للبرميل الأدنى منذ 9 آب/أغسطس.

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فى الصين تتوالي البيانات الإيجابية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد ،الأمر الذي زاد آمال تحسن الطلب فى أكبر مستورد للنفط فى العالم.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء اتساع نشاط قطاع الخدمات الصيني فى آب/أغسطس بأسرع وتيرة فى ثلاثة أشهر ، بفضل ارتفاع الطلبيات الجديدة وزيادة التوظيف.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني بمستوي 50.4 نقطة فى آب/أغسطس ، ليعود سريعا لوتيرة النمو بعد انكماش خلال الشهرين السابقين.

ويكبح توسع تعافي أسعار النفط مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ، والتي زادت يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي فى آب/أغسطس للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ،وركود نشاط التصنيع فى أوروبا للشهر السابع على التوالي.