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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع وسوق التشفير تبحث عن زخم جديد والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتنزل من أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، فى الوقت الذي يبحث فيه سوق التشفير عن زخم جديد ، يساعد فى استئناف موجة الصعود الأخيرة.
فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 2.23$ بما يعادل نسبة 1.25% إلى 176.34$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 178.57$ ،و سجلت أعلى مستوى عند 180.28$.
حققت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم "الايثريوم" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع عند 183.06$ لكل وحدة ايثريوم.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 4 مليار$ إلى إجمالي 267 مليار$ ،مع هبوط تصحيحي فى أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.
وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، نشاهد تراجع أسعار العملات الرئيسية فى السوق ، بهدف تجميع زخم جديد ، يساعد فى استئناف موجة الصعود الأخيرة ،وتسجيل مستويات أعلى جديدة خلال عدة أسابيع.
والايثريوم عاجزا حتى الآن فى تجاوز مستوي 180$ والارتفاع للحاجز النفسي عند 200$ ، حيث لا يزال الطلب ضعيفا بالرغم من بعض الأخبار الإيجابية الصادرة مؤخرا عن تطوير شبكة الايثريوم.
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