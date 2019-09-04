شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 28 شهرا ، بالإضافة إلى تصاعد مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم بعد انكماش غير متوقع لقطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 98.58 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.96 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.97 نقطة.

فقد المؤشر يوم الثلاثاء نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 99.37 نقطة.

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أظهرت بيانات معهد التزويد الأمريكي يوم الثلاثاء تسجيل قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة مستوى 49.1 نقطة فى آب/أغسطس ،فى أول ركود شهري خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء نمو بمستوي 51.2 نقطة بنفس القراء السابقة.

وتعد تلك البيانات أحدث مؤشرات ركود الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام ، بعد انقلاب منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية والذي يعد علامة قوية على قرب دخول الاقتصاد فى ركود.

والاقتصاد الأكبر فى العالم يخوض فى الوقت الحالي حربا تجارية شراسة مع الصين ،و التي بدأت تؤثر سلبا على الأنشطة الصناعية والخدمية فى البلاد ،وقلصت أرباح و استثمارات الشركات.

ومع توالي البيانات الضعيفة ،من المؤكد أن يقوم صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء تخفيضات أخرى فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام والعام المقبل.