شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الفضة لا تتوقف مسجلة أعلى مستوى فى 3 سنوات بفضل الطلب القوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، بفضل الطلب القوي على المعدن ، خاصة طلب مستثمري التجزئة ،على اعتبار الأسعار الحالية أقل من قيمة المعدن الحقيقية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.9% إلى مستوي 19.58$ للأوقية الأعلى منذ 30 أيلول/سبتمبر 2016 ، من مستوي الافتتاح عند 19.22$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 19.18$

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 4.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ الأول من تموز/يوليو 2016 ، بعد تجاوز الحاجز النفسي عند 18$ للأوقية.

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حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 13% على مدار تعاملات آب/أغسطس الماضي ، فى ثالث مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ حزيران/يونيو 2016.

وتعود تلك المكاسب الشهرية الضخمة إلى الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة ، خاصة مع تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال أكثر من ست سنوات ، فى حين لا تزال أسعار معدن الفضة بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من الطلب الاستثماري القوي على معظم أسعار المعادن النفيسة.

ويدعم أسعار الفضة أيضا آمال حيال تحسن مستويات الطلب الفعلي فى الصين ،مع توالي البيانات الإيجابية هذا الأسبوع عن القطاعات الرئيسية المكونة لاقتصاد أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.