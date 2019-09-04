شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 5 أسابيع مع اقتراب البرلمان البريطاني من عرقلة إتمام "بريكست" دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، لتستأنف خسائرها التي توقفت الجلسة السابقة ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يأتي هذا الارتفاع مع اقتراب البرلمان البريطاني من عرقلة قيام حكومة " بوريس جونسون" بإتمام انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي " بريكست" دون اتفاق.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ الأول من آب/أغسطس الماضي ،وفقد المؤشر بالأمس نسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،ومخاوف حيال الأزمة السياسية فى المملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفضل وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

هزم المشرعون البريطانيون حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" فى تصويت للسيطرة على الأعمال البرلمانية ،واقتربوا كثيرا من عرقلة إتمام انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

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فى مجلس العموم البريطاني ليلة الثلاثاء ،صوت أعضاء البرلمان بأغلبية 27 صوتا لصالح السيطرة على الأجندة البرلمانية والتي فى العادة ما تكون فى يد الحكومة ،وجاءت تلك الأغلبية عقب تصوت 21 عضوا من حزب المحافظين الحاكم مع المعارضة.

ومع استحواذ المعارضة على الأجندة البرلمانية أصبح بالإمكان اعتبارا من صباح الأربعاء طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء إرسال مذكرة إلى بروكسيل تتضمن طلب تأجيل "بريكست" إلى 31 كانون الثاني / يناير 2020 ، فى حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظم مغادرة البلاد قبل الموعد المحدد سابقا فى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.7% ، وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 1.0% متصدرا قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.9 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،وفقد المؤشر خلال جلسة الأمس فى وول ستريت حوالي 0.7% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات ، مع نشاط عمليات بيع لحاجز الأرباح.