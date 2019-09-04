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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ويكبح الخسائر هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، بفعل تباطؤ مستويات طلب المعدن كملاذ آمن بعد بيانات صينية قوية ، ويكبح الخسائر هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,535.29$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,546.90$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,550.11$.
حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، منهيا التعاملات قرب أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات عند 1,555.21$ للأونصة.
أظهرت بيانات رسمية صينية اتساع نشاط قطاع الخدمات فى آب/أغسطس بأسرع وتيرة فى ثلاثة أشهر ، بفضل ارتفاع الطلبيات الجديدة وزيادة التوظيف ،الأمر الذي قلص مخاوف تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.
تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 99.37 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
انخفاض الدولار الأمريكي يدعم أسعار الذهب كونها مقومة بالعملة الأمريكية وكذلك المعادن الأخرى ، ويأتي هذا الانخفاض بعد بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة ،أظهرت انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي فى آب أغسطس/للمرة الأولى فى ثلاث سنوات.
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ارتفعت بالأمس بمقدار 11.73 طن متري ،فى أول زيادة خلال أربعة أيام ، ليرتفع الإجمالي إلى 890.04 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
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