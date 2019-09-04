شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الستة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل أسعار العملة الرائدة تتداول أعلى مستويات 10,000$ ، مع ارتفاع نسبة الهيمنة على تعاملات سوق التشفير لمستوي قياسي جديد خلال عامين ونصف.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 182$ بما يعادل نسبة 1.7% إلى 10,435$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,617$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,656$.

حققت أسعار البتكوين بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.25% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 10,783$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 4 مليار$ إلى إجمالي 267 مليار$ ،مع هبوط تصحيحي فى أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

Advertisements

ارتفعت نسبة هيمنة البتكوين على التعاملات فى سوق التشفير يوم الثلاثاء إلى 70.55 % ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آذار/مارس 2017 ، فى أحدث علامات ارتفاع مستويات الثقة بإمكانيات أكبر عملة رقمية فى العالم.

مع استمرار ارتفاع نسبة الهيمنة لمستويات قياسية جديدة ،وتمسك الأسعار بالتداول فوق حاجز 10,000$ ،علامات تؤشر باستئناف الصعود لمستويات أعلى جديدة خلال عدة أسابيع.

خلال الفترة التي سبقت إطلاق بورصة شيكاغو "CBOE" للعقود الآجلة للبتكوين فى كانون الأول/ديسمبر 2017 ،ارتفع سوق التشفير بقوة ،وسجلت أسعار البتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق ، قبل الدخول فى مرحلة تصحيح وجني أرباح امتدت إلى الآجل الطويل.

ومع قرب إطلاق العقود الآجلة فى بورصة Bakkt من المتوقع حدوث نفس الأمر ، لكن مع استبعاد احتمال الصعود لمستويات قياسية جديدة ،حيث من المتوقع دخول طلب قوي من قبل مستثمري المؤسسات.

ستبدأ منصة Bakkt التي طال انتظارها قبول الإيداعات المالية اعتبارا من 6 أيلول/سبتمبر ، حيث من المقرر تشغيل منصة العقود المستقبلية رسميا فى 23 من الشهر الجاري.