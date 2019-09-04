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شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ قطاع الخدمات البريطاني يتجاوز التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات لشهر آب/أغسطس بمستوي 50.6 نقطة ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوى 51.0 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوى 51.4 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.
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