شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التعافي بعد خسارة "بوريس جونسون" تصويتا حاسما فى البرلمان البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي ، استنادا على تزايد آمال حدوث "بريكست" بشرط وجود اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ، خاصة عقب خسارة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" تصويتا حاسما فى مجلس العموم البريطاني.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنحو 0.7% إلى 1.2157$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2077$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2076$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بأكثر من 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال خمسة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.1958$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

بعد مناقشات محتدمة ،أجرى مجلس العموم البريطاني تصويتا حاسما يوم الثلاثاء ، حقق خلاله النواب الرافضون لحدوث "بريكست" بدون اتفاق فوزا مدويا ،جاءت نتيجة التصويت 328 مقابل 301 ، الأمر الذي يتيح للمعارضة الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية ،والتي فى العادة ما تكون فى يد الحكومة.

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ومع استحواذ المعارضة على الأجندة البرلمانية أصبح بالإمكان اعتبارا من صباح الأربعاء طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء إرسال مذكرة إلى بروكسيل تتضمن طلب تأجيل "بريكست" إلى 31 كانون الثاني / يناير 2020 ، فى حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظم مغادرة البلاد قبل الموعد المحدد سابقا فى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وضع هذا الفوز الساحق للمعارضة والمنشقين عن الحزب الحاكم البرلمان فى مسار تصادمي مع حكومة بوريس جونسون ،وكان جونسون يأمل فى إبقاء احتمال سيناريو عدم الاتفاق مطروحا على الطاولة بهدف الحصول على تعديلات مرضية على الاتفاق السابق لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وحاليا نحن أمام العديد من السيناريوهات المحتملة بما فى ذلك انتخابات برلمانية مبكرة ، لكن هذا الأمر سوف يتوقف على ما سوف يحدث اليوم داخل البرلمان ، فى حال التصويت بالموافقة على طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر أخري ، قد يعلن جونسون عن تلك الانتخابات بتحديد يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر لإجرائها.

وقال بوريس جونسون يوم الثلاثاء إنه سيقدم اقتراحا لإجراء انتخابات مبكرة ، رغم أن هذا المقترح يحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان ،ويمكن أيضا تقديم تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.