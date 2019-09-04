شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في قرابة ثلاثة أعوام أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 106.07 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.94، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.08، بينما حقق الأدنى له عند 105.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 54.2$ مليار مقابل 55.2$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر يوروموني في نيويورك.

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كما من المرتقب أن نشهد في وقت لاحق اليوم إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد الكلمة الافتتاحية إلى جانب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان في الحدث الذي يستضيفه بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم، أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح من المرتقب عقده في واشنطون في 17/18 من أيلول/سبتمبر الجاري.

وصولاً لإلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز الكلمة الافتتاحية في مؤتمر حيال تجارة أمريكا الشمالية في ديترويت، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي وإلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية" في حدث يستضيفه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ.