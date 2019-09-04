شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في شهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ السابع من آب/أغسطس الماضي، حينما اختبر الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى مستويات 0.6779، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6760، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6783، بينما حقق الأدنى له عند 0.6755.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً عند ما قيمته 51.4 مقابل انكماشاً عند 52.2 في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو خلال الربع الثاني متوافقة مع التوقعات عند 0.5% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السابقة للربع الأول الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق للاجتماع الثاني على التوالي عند 1.00%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 54.2$ مليار مقابل 55.2$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر يوروموني في نيويورك.

كما من المرتقب أن نشهد في وقت لاحق اليوم إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد الكلمة الافتتاحية إلى جانب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان في الحدث الذي يستضيفه بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم، أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح من المرتقب عقده في واشنطون في 17/18 من أيلول/سبتمبر الجاري.

وصولاً لإلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز الكلمة الافتتاحية في مؤتمر حيال تجارة أمريكا الشمالية في ديترويت، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي وإلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية" في حدث يستضيفه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ.