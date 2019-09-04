شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في ثلاثة أعوام مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 30 من أيلول/سبتمبر من عام 2016 وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 1.03% لتتداول حالياً عند 19.55$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 19.35$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 19.24$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 98.92 مقارنة بالافتتاحية عند 98.97.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 54.2$ مليار مقابل 55.2$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر يوروموني في نيويورك.

كما من المرتقب أن نشهد في وقت لاحق اليوم إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد الكلمة الافتتاحية إلى جانب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان في الحدث الذي يستضيفه بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

Advertisements

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم، أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح من المرتقب عقده في واشنطون في 17/18 من أيلول/سبتمبر الجاري.

وصولاً لإلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز الكلمة الافتتاحية في مؤتمر حيال تجارة أمريكا الشمالية في ديترويت، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي وإلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية" في حدث يستضيفه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تنويه وزارة الخارجية الصينية أنه على أمريكا التوقف عن إساءة استغلال مصطلح الأمن القومي وتشويه سمعة الصين وقمع الشركات الصينية، وجاء ذلك عقب ساعات من كشف وزارة التجارة الصينية الاثنين الماضي عن تقدمها بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع أيلول/سبتمبر الجاري على سلع وبضائع صينية بقيمة 112$ مليار.

ويذكر أن الصين بدأت الأحد الماضي هي الأخرى في فرض تعريفات جمركية انتقامية على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار، ونود الإشارة إلى أنه بحلول منتصف هذا الشهر من المرتقب أن يتم أيضا فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة 15% على بضائع وسلع صينية بقيمة 160$ مليار متضمنة أجهزة الحاسوب الآلي المحمول والهواتف المحمولة، ويأتي ذلك مع التطلع لاستأنف المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين خلال هذا الشهر.