شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران تتسلم رخصة تصدير الكلنكر من وزارة التجارة والاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران عن استلام رخصة تصدير الكلنكر برقم 144/ت، والصادرة من وزارة التجارة والاستثمار والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية.

وأفادت الشركة بأنه قد تم استلام الرخصة بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاريـ علماً بأن صلاحية الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وأوضحت الشركة بأن لديها رخصة تصدير أسمنت رقم 138/ت تم استلامها خلال يوليو الماضي، والصادرة من وزارة التجارة والاستثمار والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية، علماً بأن صلاحية الرخصة ستكون لمدة سنة من تاريخ صدورها.

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وكانت الشركة قد تسلمت رخصة تصدير الأسمنت، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتاريخ 22 يوليو 2018، علماً بأن صلاحية الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، اضافة إلى انخفاض تكلفة الانتاج للطن.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 41.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.