شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "لجام للرياضة" توصي بتوزيع أرباح بقيمة 26.4 مليون ريال عن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019، بقيمة 26.448 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 52.383 مليون سهم، بحصة للسهم تبلغ 0.5049 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 5.05% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب بيان الشركة، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق بنهاية تداول يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 22 سبتمبر الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2019، بإجمالي 21.052 مليون ريال، بواقع 0.4019 ريال للسهم، بما نسبته 4.02% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 24.7% إلى 49.6 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 39.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري يعود إلى نمو الإيرادات بمقدار 32 مليون ﷼ سعودي، ويقابل ذلك جزئياً زيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 17.7 مليون ﷼ سعودي وارتفاع جميع التكاليف الأخرى, بما في ذلك التكاليف المالية والزكاة بمقدار 4.5 مليون ﷼ سعودي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 89.2 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 72.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.