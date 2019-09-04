شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبا" تنتهي من المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي عقد في 30 يونيو الماضي.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي المبلغ النقدي المستخدم كقيمة لشراء أسهم خطة الحوافز طويلة الأجل للمرحلة هو 17.743 مليون ريال سعودي.

وبحسب البيان، يبلغ متوسط سعر الشراء للسهم الواحد 104.71 ريال للسهم الواحد، علماً بأن عدد الاسهم المشتراة 169.460 ألف سهم.

وقال البيان، إن هذه الأسهم المشتراة ستخصص لدورة الحوافز لمدة ثلاث سنوات للفترة 2019-2021، والتي بدأت من 1 يناير 2019 وتنتهي في 28 فبراير 2022. وذلك وفقا لشروط وأحكام برنامج أسهم حوافز الموظفين المعتمدة من الجمعية العمومية.

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وكنتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ بوبا العربية الآن بـ 525.621 ألف سهم، من أجل برنامج أسهم حوافز الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني نتيجة لهذه العملية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 216.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 178.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 20.8%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي ربح بلغ 304.1 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 188.2 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 64.8%.