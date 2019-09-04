شكرا لقرائتكم خبر عن "أرابتك القابضة" تدرس إمكانية التعاون المشترك مع "تروجان القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرابتك القابضة، المُدرجة بسوق "دبي" المالي، عن رغبتها هي وشركة تروجان القابضة، العاملة في قطاع الإنشاءات، في دراسة إمكانية الوصول إلى اتفاقية تعاون مشترك بينهما في قطاع المشاريع الإنشائية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنها ستقوم بتزويد السوق بجميع المستجدات حول هذا الموضوع في حال تحققها، أو في حال لم تؤدي المفاوضات عن اتفاق بين الطرفين.

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وفي بيان مُنفصل، أعلنت الشركة عن تعيين المهندس وائل فرسخ كرئيس تشغيلي للمجموعة.

وحققت الشركة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 26 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 49.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 57.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 113 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.